Bonan: «Inter, serve attenzione. Deve fare tesoro della gara di Firenze»

Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene che l’Inter debba fare molta attenzione e fare tesoro della gara contro la Fiorentina di martedì sera

ATTENZIONE − Questo il commento di Bonan sui nerazzurri: «Credo che l’Inter debba stare molto attenta. Deve fare tesoro di Firenze, a me nel primo tempo non è piaciuta. Ha vinto grazie al talento davanti, alla fortuna e perché ha una difesa molto forte. Ha tenuto contro una Fiorentina forte nel primo tempo. Deve trovare comunque più intensità e ritmo per non incorrere in situazioni irrimediabili». Martedì sera, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno sofferto il primo tempo contro la Fiorentina, ma sono usciti alla grande nella ripresa ribaltando completamente il risultato.