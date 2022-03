Bonan: «Inter senza Brozovic? Inzaghi cambi! Serve una squadra diversa»

Brozovic non giocherà Inter-Fiorentina di domani, complice l’infortunio di Liverpool (vedi articolo). Da Campo Aperto su Sky Sport 24 il giornalista Bonan consiglia a Inzaghi di cambiare qualcosa per sopperire alla pesante assenza del croato.

MATCH CLOU – Alessandro Bonan tratta i temi di Inter-Fiorentina: «È una di quelle partite molto difficili. Se ripenso all’andata il primo tempo della Fiorentina fu strepitoso, poi l’Inter riuscì a ribaltarla nella ripresa. Niente Marcelo Brozovic? Io spero che Simone Inzaghi abbia in mente una squadra diversa rispetto a quella che prevede il regista. Se c’è Brozovic è una garanzia, se non c’è nessuno può fare il vice-Brozovic in questa squadra. Hakan Calhanoglu non ha le caratteristiche del regista, gli altri forse ancora meno. Potrebbe anche provare a cambiare un po’ il sistema di gioco, bisogna anche vedere come si mette la Fiorentina e la partita nei primi minuti. Comunque, se vogliamo pensare a un centrale di centrocampo, rispetto a Torino meglio ci sia Calhanoglu».

PIÙ TRANQUILLITÀ – Per Bonan ora ci saranno maggiori possibilità per l’Inter di fare bene: «Capisco anche Inzaghi, come fa a cambiare adesso? L’Inter comunque ha avuto tutta la settimana per preparare la partita, penso all’Inter di Antonio Conte e a come ha cominciato a volare dopo l’uscita dalla Champions League. È stata anche quest’anno un grande dispendio di energie, adesso ha la possibilità di concentrarsi sul campionato. Io credo che i risultati si vedranno e che sarà una squadra più brillante: dopo il Liverpool ha pagato tantissimo col Sassuolo e secondo me anche a Torino, contro una delle squadre più fastidiose del campionato».