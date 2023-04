Bonan: «L’Inter ha sempre dato l’idea del lavoro! Bremer nel buio»

Bonan è ritornato sulla vittoria dell’Inter contro la Juventus condannando la prestazione non all’altezza della formazione bianconera, soprattutto di Bremer. Poi giudica l’operato di Inzaghi e della squadra

IDEA DEL LAVORO − Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del momento dell’Inter e dell’operato di Simone Inzaghi: «Prestazione sconcertante ieri della Juventus al livello agonistico. Manca qualcosa. Non è scesa in campo, l’Inter l’ha controllata dal primo all’ultimo minuto. Bremer perso nel buio e miracolo che la Juventus abbia perso solo 1-0. Inzaghi? Giudizio pesantemente influenzato dalla distanza dell’Inter dal Napoli, ma l’hanno avuta anche tutte le altre squadre. L’Inter deve andare in Champions League ma non si può mettere da parte ciò che è stato fatto in Coppa Italia e in questa edizione della Champions. L’Inter comunque dà l’impressione di saper lavorare bene durante la settimana. Lo ha dimostrato anche nelle giornate no. Gli manca anche quel giocatore che dice ‘Prendo il pallone e la decido io’. L’idea del lavoro però l’ha sempre data».