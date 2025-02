Bonan: «Inter, secondi tempi da rivedere! Un problema»

L’Inter esce con zero punti contro la Juventus dall’Allianz Stadium. Una sconfitta pesante per i nerazzurri che mancano il sorpasso sul Napoli.

BLACK OUT – L’Inter perde 1-0 contro la Juventus. Una sconfitta che brucia per il gran gioco espresso nel primo tempo. Alessandro Bonan analizza una critica che si fa spesso alla rosa di Simone Inzaghi: «L’età media alta dei nerazzurri non è un problema. Ha una media alta ma non è una squadra vecchia. L’unico problema dell’Inter a mio avviso è che è una squadra reduce dalla vittoria di uno scudetto. Nell’anno successivo succede che ci sono delle partite dove non sei così applicato come era successo lo scorso anno. L’Inter sbaglia anche alcuni spezzoni di partita. E qui andiamo su un altro argomento. La squadra campione d’Italia spesso fa grandi primi tempi con grandi occasioni mancate per poi pagare nella ripresa per le occasioni mancate».

L’Inter spesso non concretizza le numerose occasioni a partita

OCCASIONI SPRECATE – La squadra di Inzaghi esce sconfitta dal derby d’Italia. Il giornalista su Sky completa l’analisi: «L’Inter ieri sera, secondo me, nel primo tempo ha giocato una grande partita. Non gli si può dire nulla. Però ha sbagliato così tanto che era lecito aspettarsi una reazione dalla Juventus che è parsa più convinta e anche più fresca nel secondo tempo».