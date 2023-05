Bonan: «Inter, Roma e Fiorentina in finale? Segnale importante! Premio…»

Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport, commenta così l’approdo di Inter, Roma e Fiorentina nelle finali delle tre competizioni europee

IMPORTANTE – Queste le parole di Bonan: «Tre italiane in finale? Un segnale importantissimo, un movimento che si è messo in movimento. Un premio per i nostri allenatori, che fuori fanno sempre bene. C’era questo contrasto paradossale in quello che accadeva all’estero, dove le squadre si comportavano in maniera diversa rispetto ad un campionato italiano che era stato definito “non allenante”. Adesso lo è diventato. Adesso serve qualche segnale dai giovani, in ottica Nazionale. Il quadro sarà completo anche quando l’Italia sarà in grado di competere, al di là dell’Europeo vinto».