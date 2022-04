Bonan: «Inter, con la Roma bella gara! Mercato? Bisogna fare una scelta»

Domani pomeriggio alle 18 l’Inter giocherà contro la Roma in campionato (vedi conferenza Inzaghi). Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport 24, ha presentato la partita nonché commentato il prossimo mercato nerazzurro

CAMPO E MERCATO − L’intervento di Bonan sulla gara di domani pomeriggio e sulle questioni legate al calciomercato: «Inter-Roma? Sarà una gara bella e combattuta che la Roma vorrà vincere e fare bella figura. Ho visto una splendida squadra a Napoli. L’Inter è in palla, ci sono tutte le premesse per vedere una grande partita. Mercato? Credo che l’Inter non abbia bisogno di una rivoluzione bensì di una scelta importante in attacco. Poi ha un centrocampo che offre garanzie. Ha lavorato bene nelle fasce. Sull’attacco bisogna fare delle scelte giuste. Molto dipende da Lautaro Martinez ma l’Inter dovrà anche fare una valutazione su Edin Dzeko e Alexis Sanchez. I due devono diventare alternative e non più titolari».