Bonan: «Inter, priorità Scudetto? Ci credo poco! Stupito l’altra sera»

Per molti l’Inter svaluta la Champions League per concentrarsi sullo Scudetto. Bonan ci crede poco e appare anche un tantino perplesso.

STUPITO − Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, è ritornato sul match contro la Real Sociedad: «Ci credo poco. La seconda stella è uno degli obiettivi, ma non credo che l’Inter abbia deciso a priori che lo scudetto sia più importante della Champions League. Mi rifiuto di pensarlo, perché è una squadra che lo scorso anno è arrivata in finale di Champions League. Stupito di come l’Inter abbia impostato la partita, ovvero di rimanere chiusa e ripartire. Per certi aspetti era anche logico, ma se giocavi la partita in modo più spensierato non ti cambiava nulla perché se avessi perso poco o nulla importava».