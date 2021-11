Bonan: «Inter, più pressione rispetto al Milan. La qualificazione…»

Alessandro Bonan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, impegnata domani contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League.

RASSICURANTE – Alessandro Bonan analizza il momento dell’Inter, impegnata domani contro lo Sheriff in Champions League, con uno sguardo anche al derby contro il Milan in programma domenica: «Derby? Inter e Milan al momento concentrati sulla Champions League. Per i nerazzurri il contraccolpo mentale di una mancata qualificazione sarebbe forte. Non so se l’Inter riuscirà a vincere lo scudetto, ma è indubbio che se c’è un traguardo non centrato negli scorsi anni è il passaggio del turno. Sarebbe una grande soddisfazione per Inzaghi. C’è pressione sui nerazzurri rispetto al Milan».