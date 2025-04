Bonan: «L’Inter pensa a stasera da 3 partite! Le 2 assenze pesano»

Bonan dice la sua su Bayern Monaco-Inter, sottolineando anche due assenze pesantissime per quanto riguarda i nerazzurri.

PENSIERO FISSO – Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, si esprime in questo modo sulla partita di questa sera tra Bayern Monaco e Inter: «Non è favorita, ma sono alla pari. Il Bayern è una grande squadra, così come l’Inter. Ultimamente, e mi riferisco alle ultime tre partite, ha cominciato a pensare a questa partita staccando la spina un po’ qua e un po’ là. Ma non vedo nessuna favorita. Mi aspetto una continuità di concentrazione nella stessa partita stasera. Col Parma l’Inter subisce due gol in nove minuti nella ripresa, ma nel primo tempo aveva già rischiato due volte. Quindi aveva un po’ la testa da un’altra parte e stasera si ritroverà lì con quella testa: cioè all’Allianz Arena».

INFORTUNI – Ancora Bonan, ma stavolta sulle assenze: «Ma le assenze di Dumfries e Dimarco peseranno tantissimo. Dumfries era il Dimarco dall’altra parte. Dimarco è a tratti il difensore aggiunto, a tratti il centrocampista e a tratti l’attaccante aggiunto. Stessa cosa Dumfries. Togli all’Inter due grandissimi interpreti del suo gioco, quini saranno due assenze importantissime. Il Bayern resta una grande squadra, nonostante le assenze per infortunio. Ci sono Olise, Sanè, Kimmich, Kane che è un centravanti totale. È una grande squadra e non ci sono dubbi, ma anche l’Inter, nonostante quelle due assenze di cui abbiamo parlato».