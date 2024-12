Bonan: «Inter-Parma come un ping-pong. Attenzione a questo!»

Inter-Parma si disputerà oggi 6 dicembre alle ore 18:30. La sfida vedrà contrapposti due allenatori aventi una propria identità e con un’affascinante idea di calcio. Di ciò ha parlato il giornalista Alessandro Bonan.

IL COMMENTO – Inter-Parma è in programma per la giornata di oggi a San Siro. Il match vedrà fronteggiarsi due diverse visioni di calcio, quella di Simone Inzaghi e quella di Fabio Pecchia. Di questo tema e della sfida in generale ha parlato Alessandro Bonan a Sky Sport: «Si tratta di un match interessante perché sarà una specie di ping-pong. L’Inter la conosciamo, l’abbiamo spiegata tante volte. Il Parma gioca un calcio leggero e in questa leggerezza trova la sua cifra. Oltretutto ha una classifica tranquilla. Gioca in attacco con tanti talenti, tanti giovani. Se vedi una loro partita, ti coinvolge, con il Parma può succedere di tutto. Purtroppo per loro, spesso prendono gol che si potrebbero evitare. L’Inter deve stare molto attenta».

Bonan sul Napoli, in attesa di Inter-Parma

IL RAGIONAMENTO – A proposito del campionato, l’Inter è al momento preceduta dal Napoli e dall’Atalanta. Riguardo la capolista, Bonan ha sottolineato come si aspetti una squadra diversa rispetto a quella vista nell’1-3 degli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio: «Il Napoli me lo immagino molto diverso rispetto alla Coppa Italia. L’obiettivo dei partenopei è il campionato, per cui la coppa nazionale avrebbe potuto rappresentare una distrazione rispetto alla Serie A. La rosa è importante e l’allenatore sa quello che deve fare».