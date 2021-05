Bonan: «Inter, Marotta diplomatico. Fondo? Rimanda problema»

Alessandro Bonan, noto giornalista, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte. Inevitabile fare riferimento a quanto successo ieri con Lautaro Martinez e ai piani futuri del club nerazzurro con il futuro del tecnico non ancora chiaro

INCONTRO DI BOXE – Alessandro Bonan ha prima commentato quanto successo ieri sera nonostante i due protagonisti abbiano voluto scherzarzi (vedi il video pubblicato da Conte): «Lautaro Martinez ieri ha sbagliato. A Conte non interessa nulla, vede solo il successo. In quel momento per lui era funzionale togliere l’argentino. La sua reazione è stata fuori luogo. Oggi si è accorto dell’errore e ha chiesto scusa».

FUTURO – Bonan ha chiuso parlando del futuro della panchina e rosa nerazzurra: «Marotta è un diplomatico straordinario. Fino a quando non c’è l’incontro tra Conte e la proprietà non si sa se resterà sulla panchina dell’Inter. Il tecnico guadagna 12 milioni e sono tanti soldi in caso di addio, quindi vedremo come andrà avanti. Il fondo americano è un prestito che rimanda il problema e non lo risolve. I nerazzurri hanno bisogno di allegerirsi. Credo quindi che una rinuncia illustre la faranno e io dico proprio Lautaro Martinez».