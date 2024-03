Bonan: «All’Inter è mancato un piano B! Merito Atletico Madrid»

Bonan ha parlato dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Il giornalista dà comunque ampi meriti all’Atletico Madrid.

MANCATO PIANO B − Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport 24, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League: «Non mi sento di imputare nulla all’Inter. L’Atletico Madrid ha preparato la partita in maniera eccellente e Simeone è stato bravissimo, togliendo qualsiasi linfa ai nerazzurri. L’azione in verticale dell’Inter, famosa in Italia, non c’è quasi mai stata. Loro pressavano con una veemenza che ha messo in difficoltà la squadra di Inzaghi. Nei momenti di pausa l’Inter ha cercato di inserirsi, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni. Non me la sento di dire che l’Atletico non abbia meritato di passare. Un difetto? Forse gli è mancato un piano B».