Bonan: «Inter-Lipsia? Mi aspettavo il pareggio. Troppi errori»

Alessandro Bonan sorprende per la sua opinione sulla partita tra Inter e Lipsia. Il giornalista di Sky Sport ne parla in questo modo.

PARTITA – Alessandro Bonan non vede tutto positivo intorno alla prestazione dei nerazzurri in Champions League: «L’Inter è una grande squadra, lo ha mostrato anche ieri perché ha dominato per 70 minuti. Non ha avuto problemi, lavora tantissimo sul campo e si muove in maniera impressionante. Non c’è un singolo giocatore che fa la giocata, le azioni le costruisce con passaggi tecnici importanti. Hanno una facilità nel gioco meravigliosa, ma questa fatica nel costruire porta poi alla fatica davanti alla porta. Ieri mi aspettavo che il Lipsia pareggiasse, ti è andata bene negli ultimi minuti ma non va sempre così all’Inter».