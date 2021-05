Bonan: «Inter, il silenzio di Conte mi preoccupa. Handanovic incedibile»

Alessandro Bonan, giornalista di “Sky Sport”, ha commentato il presente e le prospettive future dell’Inter. Nei prossimi 14 giorni, il club dovrebbe chiarire le sue ambizioni, per la prossima stagione, anche nei confronti di Antonio Conte, che a quel punto dovrà decidere se restare

PROSPETTIVE – Due settimane, e poi l’Inter dovrebbe chiarire una volta per tutte le sue ambizioni (e il tecnico) per la prossima stagione. Sul tavolo, c’è il famoso prestito da 250-270 milioni (QUI le ultime), ma non solo. Alessandro Bonan ha fatto il punto della situazione, negli studi di “Sky Sport 24”: «Anche con l’ingresso di un nuovo fondo in società, il potere decisionale resterà sempre nelle mani di Steven Zhang. Bisogna vedere se avrà la stessa forza di quando ha preso l’Inter. Lo scenario, rispetto al 2016, è completamente cambiato. Per questo motivo, da un lato capisco il silenzio di Conte, ma dall’altro mi preoccupa molto: una parola di Conte servirebbe tantissimo in questo momento. Il possibile addio dei big? L’Inter è una grande realtà e non si può tradire dietro i nomi. Non ci fossilizziamo sul calciomercato. Nel colloquio con la società, Conte vorrà ascoltare parole che lo tranquillizzino, con ambizioni specifiche per il futuro. Se gli verrà fatto un discorso diverso, non credo ci sarà futuro per lui all’Inter, nonostante il suo oneroso contratto. Chi terrei a tutti i costi? L’Inter non ha punti deboli, quindi li terrei tutti. Ma se devo sceglierne cinque, dico: Handanovic, de Vrij, Barella, Hakimi e Lukaku».