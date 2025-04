Bonan: «L’Inter ha giocato da grande! Ha rispettato la sua tradizione»

L’Inter è pronta ad affrontare nuovamente il Bayern Monaco per il match di ritorno valido per il passaggio alle semifinali di Champions League. Alessandro Bonan analizza il prossimo match dei nerazzurri.

TRADIZIONE – L’Inter ormai sono diversi anni che gioca ad alti livelli sia in campo nazionale che internazionale. A livello Europeo ormai si è collocata tra le squadre più forti che possono competere al raggiungimento della vittoria finale. Alessandro Bonan, su Sky Sport, sottolinea come i campioni d’Italia in questo momento storico siano abituati a competere ad alti livelli: «Il passaggio alle semifinali per l’Inter deve essere un obiettivo più che un’impresa. È una squadra che ha dei valori così importanti che deve essere considerata almeno sullo stesso piano del Bayern Monaco. Poi c’è questa partita di andata che è importante per diversi motivi. Il primo è che l’Inter ha dimostrato di in questa partita di essere una grande squadra anche nel rispetto della propria tradizione.».

L’Inter significa grande tradizione in campo Europeo

GRUPPO ECCEZIONALE – L’Inter nell’ultimo decennio si è nuovamente imposta come squadra competitiva anche a livello internazionale. Bonan prosegue il suo discorso elogiando la tradizione nerazzurra: «Ha giocato una partita da Inter come ha fatto tante altre volte a livello internazionale. Parlo dell’Inter di Herrera, come anche quella di Mourinho nell’anno del triplete. Si è dimostrata un gruppo eccezionale sia dal punto di vista tecnico che morale. È stata capace di resistere nel momento di maggior difficoltà all’interno della partita e di non perdere mai la lucidità che ha permesso di trovare il guizzo giusto per il successo finale. Il secondo motivo è che la vittoria è importante perché orienta tatticamente la partita. È una qualificazione ancora tutta da conquistare, nulla è compiuto. Ma il fatto che il Bayern Monaco sia chiamato a giocare la partita permetterà all’Inter di esprimere tutta la sua potenza difensiva ed tutta la sua bravura legata al suo il contropiede».