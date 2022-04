Bonan: «Inter, due giocatori chiave in momento no. Inzaghi? Difficile cambiare»

Bonan prova a capire cosa sia successo all’Inter negli ultimi due mesi. Il giornalista, nel corso di 23 su Sky Sport 24, non vede necessario un cambio tattico da parte di Inzaghi.

SNODO CHIAVE – Alessandro Bonan va sul turno di Serie A imminente: «Sbilanciarsi in pronostici è molto difficile. C’è grande attenzione per Juventus-Inter, è vero che quello è uno snodo per il campionato. Sembra quasi a margine che il Milan giochi lunedì, in questo caso trae dei vantaggi giocare ventiquattro ore dopo. Si dice che ci sia pressione, ma avere un quadro della situazione alle spalle permette di fare delle scelte più intelligenti. Col Bologna può fare una partita intelligente, poi nessuna è scontata. Per me la testa sarà molto importante, chi ha lo spirito più alto è il Milan. La squadra che vedo in difficoltà mentale è l’Inter, che ha perso brillantezza e sicurezza».

IL CALO – Bonan va nel merito del momento no: «Deve uscire da questa fase di tristezza e ritrovare coraggio. Come si fa? Di solito la soluzione la troviamo nelle mani dell’allenatore, che può quasi tutto. Si ha a che fare con teste diverse, ognuno reagisce a modo suo. L’Inter ha dei giocatori chiave, tra questi Lautaro Martinez e Nicolò Barella, in un momento difficile. Se li recupera fa un passo avanti notevole. Ricordiamoci cosa ha chiesto la società a Inzaghi, di entrare nelle prime quattro dopo aver perso giocatori importanti. Il lavoro di Inzaghi è da giudicare come positivo, poi aver portato avanti il campionato giocando così bene e con quei successi ha fatto pensare di poterlo stravincere. Così non sarà, Inzaghi deve essere bravo a gestire la testa dei giocatori e trovare qualche soluzione tecnica. Non è facile, lui ha iniziato con questo sistema di gioco e adesso cambiarlo non è facile».