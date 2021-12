Bonan: «Inter, difficoltà di Lukaku ci dice due cose. Inzaghi? Ha il suo pregio»

Alessandro Bonan, su Sky Sport 24, ha analizzato l’attacco dell’Inter e la crisi di Lukaku al Chelsea. Poi, individua una grande capacità in Simone Inzaghi.

ATTACCO − Alessandro Bonan analizza il reparto offensivo dei nerazzurri: «L’attacco dell’Inter non è migliore dello scorso anno ma è diverso. L’Inter è più debole rispetto a quella di Antonio Conte. L’esperienza di Romelu Lukaku al Chelsea però fa pensare a una duplice cosa: Conte ha fatto un lavoro eccezionale su di lui e il nostro campionato è di un certo tipo. Ha responsabilizzato Lautaro Martinez quest’anno. Qualche volta viene criticato nonostante il grande lavoro svolto, non si risparmia mai. Poi c’è Edin Dzeko che da sempre soluzioni in più. Poi ci sono le carte Joaquin Correa e Alexis Sanchez, quindi c’è un quadro preciso in attacco».

SCETTICISMO − Poi Bonan non dimentica il lavoro di Simone Inzaghi: «Credo che Inzaghi si stia facendo apprezzare per la tranquillità e del perché pensa ancora con la testa del giocatore. Credo che il suo lavoro sia stato favorito tecnicamente dal lavoro di Conte ma portato avanti dalla sua capacità di non alterare certi equilibri all’interno della squadra. C’era scetticismo sull’Inter all’inizio che mi sembrava molto prematuro e Inzaghi l’ha dovuto sconfiggere. Non era facile perché Conte arrivava dalla vittoria del titolo».