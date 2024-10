Bonan: «Inter, la convinzione può essere un limite. Mi ricorda Sinner!»

Alessandro Bonan analizza il rendimento dell’Inter dopo le prime partite disputate tra Serie A e Champions League. Il giornalista azzarda un paragone col tennista Jannik Sinner.

CONVINZIONE – Alessandro Bonan, ospite nello studio di Sky Sport 24, si pronuncia sull’Inter: «Quando una squadra vince il campionato come ha fatto l’Inter lo scorso anno, maturano delle convinzioni molto profonde. Sei consapevole di avere una grande forza. Questa convinzione, però, può anche rappresentare un piccolo limite. Soprattutto nel momento in cui pensi di poter vincere le partite attraverso anche solo la tua superiorità tecnica. Questo è quello che è successo quest’anno in alcune partite dell’Inter in campionato. C’è un rendimento veramente inverso dal punto di vista del comportamento difensivo tra l’Inter del campionato e quella della Champions League».

Cos’hanno in comune l’Inter e Sinner? Lo spiega Bonan!

DUE VOLTI – Sulla squadra di Inzaghi, che proprio oggi ha ripreso gli allenamenti, Alessandro Bonan approfondisce: «Ciò mi fa pensare che l’Inter psicologicamente approccia una partita di Champions League sapendo che non si può distrarre neanche trenta secondi perché altrimenti rischia di prendere un gol. Mentre quella del campionato magari pensa che questo passa accadere».

PARAGONE – Bonan prosegue sull’Inter, traendo spunto anche dal mondo del tennis: «Mi viene in mente Jannik Sinner, che ogni tanto mi dà l’impressione di essere talmente sicuro della propria forza che è come se pensi di potersi concedere una piccola pausa pur giocando. Quello è il momento in cui l’avversario si illude di poter recuperare e poi lui lo schiaccia quando si riconcentra ancora. All’Inter si è acceso quel qualcosa in più dal punto di vista dell’attenzione in Champions League e a volte, invece, si è un po’ spento in campionato». Questo il parere sull’Inter del giornalista, che nella sua analisi ha tirato in ballo anche il tennista Sinner, oggi impegnato nell’ATP di Shanghai.