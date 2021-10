Bonan: «Inter, con Vidal squadra quasi perfetta. Dzeko? Un campione»

Alessandro Bonan, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League. Il giornalista elogia le prestazioni di Vidal e Dzeko

RASSICURANTE – Alessandro Bonan elogia la vittoria dell’Inter sullo Sheriff. Secondo il giornalista, il recupero di Vidal potrebbe essere decisivo: «Inter? Di rassicurante c’è il fatto che la squadra è composta da campioni. Lautaro Martinez è un campione, Dzeko è un campione. La cosa rassicurante per i nerazzurri è aver ritrovato uno come Vidal a centrocampo. Se c’è qualcosa che non mi convince dei nerazzurri è “l’altro di centrocampo” ovvero quello che deve sostituire Eriksen. Calhanoglu è troppo discontinuo. Se i nerazzurri ritrovano Vidal diventano una squadra quasi perfetta».