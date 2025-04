Bonan: «Inter, calo psicologico e fisico nelle ultime tre. Barcellona vulnerabile»

Bonan ha offerto un’analisi lucida e profonda del momento difficile che attraversano i nerazzurri, reduci da tre sconfitte consecutive senza segnare. Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista ha sottolineato le cause di questa improvvisa involuzione della squadra di Simone Inzaghi.

CALO FISIOLOGICO? – Alessandro Bonan analizza così il momento dell’Inter, puntando anche il dito contro le difficoltà di alcuni singoli, in particolare Joaquín Correa:: «L’Inter si è persa improvvisamente, un po’ per sfortuna e un po’ per responsabilità. Si è persa soprattutto dal punto di vista psicologico, oltre che fisico: ha pagato la partita di Coppa Italia col Milan. Non mi aspettavo giocasse così male anche contro la Roma. Ora dovrà recuperare le forze, recuperare soprattutto Thuram perché l’Inter è una squadra che più di tutte ha bisogno di avere i due attaccanti titolari perché le riserve non danno quasi niente. Cito Correa perché è quello che da più tempo lavora con Inzaghi: non lo vedo mai partecipare alla partita dell’Inter dal punto di vista emotivo».

Barcellona fortissimo, ma ha dei punti deboli

BRAVI AD APPROFITTARNE – Nonostante il momento complicato, Bonan individua anche una chiave di ottimismo in vista della sfida al Barcellona: «L’elemento di fiducia è rappresentato dal fatto che il Barcellona è sì una grande squadra, ma non invulnerabile. La puoi colpire nel suo lato debole che è quella sottile presunzione che caratterizza il Barcellona. Parliamo di una squadra fortissima, ma che spesso si fida un po’ troppo della sua forza». Con l’andata al Montjuïc ormai alle porte, l’Inter è chiamata a una reazione immediata. La speranza per Inzaghi e i tifosi nerazzurri è che, nonostante gli infortuni e le recenti delusioni, la squadra ritrovi l’identità che l’ha portata fin qui.