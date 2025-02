Bonan: «Inter la più attrezzata, non per questo condannata a vincerle tutte»

Bonan difende le critiche eccessive rivolte a Simone Inzaghi e in particolare all’Inter, in quelle rare volte in cui perde. I nerazzurri saranno anche la squadra più attrezzata della Serie A, ma non per questo condannata a vincerle tutte. Le sue dichiarazioni dagli studi di Sky Sport.

OGNI TANTO PUÒ SUCCEDERE – Alessandro Bonan prende così le difese del tecnico dell’Inter: «Trovo ingiuste le critiche pesanti a Inzaghi quando perde, e quest’anno ha perso solo due volte. Volevo anche ricordare che, non è che l’Inter perché è la squadra più attrezzata del campionato, sia condannata a vincerle tutte le partite. Questa è una società che sul mercato non ha speso praticamente niente in questa sessione di mercato, se non per figure marginali. Il Napoli ha speso 150 milioni circa, poi è vero che non ha rimpiazzato Kvarastkhelia. Stiamo parlando di una grande squadra che certamente deve ottenere grandi risultati, però può permettersi qualche battuta di arresto. Il lavoro di Inzaghi si vede lì, cioè nella reazione. E contro la Fiorentina c’è stata».

Polemiche dopo Inter-Fiorentina, serve uniformità

ARBITRAGGIO RIVEDIBILE – Poi Bonan conclude riguardo la direzione di gara dell’arbitro La Penna: «L’arbitraggio è stato pessimo, tutte le scelte sono state sbagliate da parte di La Penna. Questo ha aumentato il nervosismo che caratterizzata la vigilia della partita. Il Napoli mi sembra un po’ stanco, ma anche questo ci può stare proprio come l’Inter».