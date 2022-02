Bonan: «Inter, mi aspetto una grande partita. Vidal? Alla vigilia di un ciclo»

Alessandro Bonan, dagli studi di Sky Sport 24, ritiene che l’Inter dovrà immediatamente riscattarsi dal KO subito nel Derby con il Milan. Inter-Roma sarà importante anche per Vidal

REAZIONE − Bonan vuole assistere ad un riscatto da Vidal e dall’Inter in generale: «Arturo Vidal è alla vigilia di un ciclo che potrebbe essere per lui di rilancio, mi aspetto una sua grande partita. Mi aspetto una grande partita dell’Inter che deve derubricare il Derby come un incidente di percorso. Se questa sconfitta è rimasta sulla testa potrebbero aprirsi delle difficoltà».