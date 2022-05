Bonan: «Inter, bisogna fare un appunto. Vincere per non avere rimpianti»

Alessandro Bonan è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la lotta scudetto tra Inter e Milan, sottolineando quali siano stati gli errori commessi dai nerazzurri.

PADRONI – Bonan ha analizzato così il cammino del Milan nel testa a testa con l’Inter: «È più facile essere padroni del proprio destino, poi però ci sono le avversarie e un calendario complesso. Il Milan si è scoperto ancora più forte nelle sfide difficili. Fatal Verona? Non credo nei precedenti, sono realtà storiche tra due squadre in momenti completamente diversi. I gialloblu sono una squadra importante che hanno fatto bene, la sorpresa della stagione».

NESSUN RIMPIANTO – Bonan ha poi sottolineato i problemi dei nerazzurri: «L’Inter deve vincere tutte le partite per non avere rimpianti. Si è fermata sul più bello. Se ripenso alla partita con il Bologna rivedo cose che non succederebbero se la rigiocassero cento volte. Sembrava una squadra sicura di sé, dopo aver trovato subito il gol. Qui possiamo fare un piccolo appunto a un gruppo che ha staccato la spina. Non doveva assolutamente accadere, ma i nerazzurri hanno le risorse tecniche per vincere tutte le partite e poi solo dopo guardare ciò che fanno le avversarie».