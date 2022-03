Bonan: «Inaccettabili i discorsi su Liverpool-Inter! Vedere Brozovic da vicino…»

Bonan critica la mentalità perdente di chi non punta al massimo, prendendo come riferimento Liverpool-Inter. Il giornalista di Sky Sport, nel corso di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, elogia anche Brozovic, ormai indispensabile per la squadra nerazzurra

GIOCARE PER VINCERE – La mancata fame di vittoria non viene condivisa da Alessandro Bonan: «Alcuni hanno detto che per l’Inter è stato meglio uscire così, vincendo, ma senza arrivare ai supplementari. Perché poi avrebbe perso sicuramente, spendendo energie inutilmente. Come se fosse un problema. Questo è un discorso inaccettabile! Bisogna giocare partite simili per migliorare a livello di mentalità. Ha ragione José Mourinho quando parla di vincere la UEFA Europa Conference League quest’anno!».

REGISTA MODERNO – Bonan si sofferma sul centrocampista croato, ancora in dubbio per Torino-Inter: «Nella rosa dell’Inter non c’è un sostituto di Marcelo Brozovic, che sta diventando eccezionale. Lo è da un po’ di tempo, ma a Liverpool ha giocato una partita fantastica. Guardandolo da vicino si capisce che Brozovic è un centrocampista con dei tempi diversi rispetto agi altri. E credo che essersi trasformato in regista nel tempo lo abbia aiutato, perché ha un dinamismo che a certi registi può anche mancare. Riesce a entrare nelle pieghe della partita con capacità tecnico-tattiche eccezionali». Questo il pensiero di Bonan su Brozovic.