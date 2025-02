Bonan: «Evitato derby ottimo per l’Inter, un’insidia tra PSV e Feyenoord»

Alessandro Bonan, giornalista e presentatore di Sky Sport, è intervenuto in diretta sull’emittente televisiva, parlando del possibile accoppiamento dell’Inter agli ottavi di Champions League, alla luce dell’eliminazione di Juventus e Milan. Bonan ha poi sottolineato l’importanza di Sommer nell’Inter, e di quanto peserà la sua assenza.

IL COMMENTO – Alessandro Bonan è intervenuto a Sky Sport, parlando della situazione dell’Inter in ottica Champions League. Con le eliminazioni di Juventus e Milan, i nerazzurri, aspettando il sorteggio di venerdì a Nyon per capire quale delle due olandesi dovranno affrontare, hanno evitato il derby italiano: «L’Inter la prenderà molto meglio, affrontare un’italiana è sempre complesso al di là del valore assoluto. Anche se il PSV mi ha impressionato. Meglio però evitare un’italiana e affrontare un’altra squadra». Il giornalista ha poi sottolineato come l’assenza di Sommer, sarà un problema da non sottovalutare per l’Inter, data la leadership e la sicurezza che trasmette alla retroguardia il portiere svizzero: «Sommer infortunio? Brutta cosa! C’è un valore importante in chi lo sostituisce, ma Sommer è Sommer. C’è una sua leadership notevole, la sua presenza si fa sentire. Giocatore dalla grande personalità, oltre ad essere un grande portiere. Non sarà facile sostituirlo».