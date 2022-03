Bonan: «Dzeko a volte si dimentica di entrare in area. Inter, c’è un difetto»

Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato le ultime partite di Dzeko con la maglia dell’Inter. Il giornalista si concentra anche su un difetto della squadra di Inzaghi

PROBLEMA − Bonan analizza la carenza gol dell’Inter in attacco: «Edin Dzeko è il regista offensivo dell’Inter in una squadra che ha il difetto di non avere un uomo che faccia degli spunti estemporanei che possano risolvere alcune partite bloccate. Dzeko gira tanto fuori dall’area, dimenticandosi di entrare dentro. Il problema grosso degli ultimi tempi dell’Inter è stata il gol. Soprattutto Lautaro Martinez».