Bonan: «Dimarco ha tutto per fare l’esterno! Difficoltà da centrale»

Federico Dimarco ha tutte le qualità per giocare da esterno all’Inter, secondo Alessandro Bonan presente dagli studi di Sky è più di una semplice alternativa a Robin Gosens.

SULLA FASCIA – Alessandro Bonan esprime la sua opinione sulle caratteristiche e l’impiego dell’esterno prodotto dalla Primavera dell’Inter: «Dimarco da esterno si esalta, non ha grandissima forza difensiva e quindi se lo metti terzo di difesa qualche distrazione ce l’ha. Sulla fascia, invece, spinge e ha grande dribbling. Non gli manca niente per fare l’esterno anche come alternativa a Robin Gosens. L’Inter deve lavorare un po’ di fantasia cambiando qualche cosa. Vanno trovate delle soluzione e certamente Dimarco è una di queste».