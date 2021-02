Bonan: «Derby domenica ore 15? Vantaggio per l’Inter! Perisic risorsa in più»

Alessandro Bonan

Il derby Milan-Inter si giocherà domenica alle 15. Il giornalista Alessandro Bonan, ospite di Sky Sport 24, ritiene che i nerazzurri abbiano un vantaggio dal calendario e che ora possano contare anche su Perisic, oltre che su Eriksen, viste le ultime prove.

CALENDARIO – Alessandro Bonan parla di Milan-Inter: «Non capisco perché il derby si giochi domenica alle 15, col Milan impegnato giovedì in Europa League. Secondo me è un vantaggio enorme per l’Inter, perché avrà pochi giorni per recuperare. Farei un turnover ragionato e cercherei di preparare, dal punto di vista mentale, questa partita difficilissima. Sono sicuro di vedere la reazione a questa sconfitta pesantissima con lo Spezia. È la seconda volta che arriva una sconfitta senza appello: dopo l’Atalanta aveva reagito bene, battendo il Bologna. Mi aspetto un’altra reazione di carattere, perché a La Spezia non è mai sceso in campo».

I NUOVI – Bonan parla dei rilanciati di Antonio Conte: «Ivan Perisic è la vera risorsa in più. Si è parlato molto di Christian Eriksen, ma occupa il ruolo di mezzala dove cambiano le caratteristiche. Con Perisic siamo molto diversi da un terzino come Ashley Young o Matteo Darmian: se garantisce la continuità di rendimento è davvero l’arma in più che può avere l’Inter avanti. Perisic è un’ala, rispetto a due terzini: in questo senso dico svolta. Eriksen ti dà la possibilità di togliere un po’ di responsabilità del gioco a Marcelo Brozovic, che ogni tanto è schiacciato dal peso di dover fare solo lui la manovra».