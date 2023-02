Bonan: «Comunicato su Inzaghi non mi piace, sta dando tutto per l’Inter!»

Bonan perplesso nei confronti del comunicato della Curva Nord dell’Inter verso Inzaghi dopo il pari di Genova. Il giornalista difende l’operato del tecnico

PERPLESSO − Ospite negli studi di Sky Sport, durante il contenitore ‘Il calcio è servito’, Alessandro Bonan ha parlato in questo modo sul comunicato della tifoseria nerazzurra nei confronti di Inzaghi: «Proteste del tifo organizzato? Ci stanno. Ma non mi piacciono i comunicati come quello verso Simone Inzaghi da parte della Curva dell’Inter come se ci fosse un distaccamento tecnico da parte della tifoseria che adesso si è messa ad analizzare anche il lavoro di un allenatore che sta dando tutto alla sua squadra. Le critiche e le proteste fanno parte del gioco ci stanno, ma serve rispetto e non andare oltre».