Bonan: «Calhanoglu calciatore esclusivo! Ieri notata una cosa»

Bonan ha elogiato la prestazione super di Calhanoglu, che ha segnato nel derby realizzando il gol del definitivo 1-1. Le parole del collega sul turco.

CALCIATORE ESCLUSIVO – Ieri l’Inter ha pareggiato contro il Milan per 1-1, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Alessandro Bonan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato il periodo dei nerazzurri e soprattutto la prestazione monstre di Hakan Calhanoglu. La sua sottolineatura: «Sono tutte decisive e non tutte sono decisive, chiaro che l’Inter sta cominciando ad affrontare un periodo durissimo. È uscita da questo derby secondo me con una partita più che accettabile, dove non ha speso nemmeno tantissimo e ha dimostrato che ha bisogno dei suoi esterni titolari e di Lautaro Martinez. Ma questo già si sapeva prima della partita. Ieri notavo che Calhanoglu si è abbassato così tanto da diventare difensore aggiunto: unisce questa grande qualità alla lungimiranza all’interno della partita. Ha la lucidità di capire dove si sta orientando la partita. Qualità fondamentale per un regista, Calhanoglu sa fare tutto. Calciatore esclusivo: uomo in più insieme a Lautaro Martinez». Calhanoglu è stato autore di una prestazione molto importante. Bellissimo il gol a Maignan, peraltro molto simile alla bella conclusione sfoderata contro il Monza in campionato.