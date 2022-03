Bonan: «Brozovic, quante qualità! Da Dybala mi aspetto una cosa»

Alessandro Bonan è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare di Juventus-Inter, big match in programma domenica sera. Il giornalista si è soffermato sull’importanza di Marcelo Brozovic e degli attaccanti.

PEDINE IMPORTANTI – Alessandro Bonan ha parlato dei giocatori che in Juventus-Inter potranno fare la differenza: «Brozovic ha dei tempi di gioco anche difficili da leggere e si prende le responsabilità. Inoltre corre tantissimo alla ricerca della palla, salvando spesso situazioni difficili per la squadra. Nella top 11 delle due squadre, in attacco prenderei sicuramente Vlahovic. Come partner non saprei. Faccio fatica a pensare che Lautaro Martinez sia quello visto ultimamente. Lui è abituato a dei colpi e giocate importanti, ha una velocità di esecuzione che mi sembra abbia smarrito. Da Dybala mi aspetto un gran finale di stagione dopo essere stato colpito nell’orgoglio, vorrà dimostrare di non essere un giocatore da lasciare andare».