Bonan avvisa: «Inter, grande sofferenza e Brozovic in difficoltà! Il Torino…»

Bonan avverte l’Inter del rischio Torino a San Siro. Il giornalista di Sky Sport, ospite negli studi di “Pomeriggio Sky Sport 24”, elogia la squadra di Inzaghi ma senza dimenticare i pregi degli avversari attesi a Milano

ATTENTI AL TORO – Ultima partita dell’anno e prima vera insidia stagionale per Alessandro Bonan: «La partita più difficile della giornata non è quella del Milan a Empoli, ma quella dell’Inter contro il Torino. Mi aspetto una partita terribile! Con grande sofferenza per l’Inter. Il Torino non ti fa giocare. Ti attacca la fonte. Ci sarà qualcuno addosso a Marcelo Brozovic, che avrà difficoltà anche a girarsi. E sappiamo quanto l’Inter possa dipendere da lui. Anche se l’Inter ha altre risorse, come Hakan Calhanoglu. Ma mi aspetto un altro cagnaccio anche su di lui! Per questo Arturo Vidal potrebbe essere determinante a livello di prestazione. Il Torino è cresciuto tantissimo, con giocatori forti come Gleison Bremer, Wilfried Singo e Josip Brekalo. Si sta completando. Non ha il problema del gioco, ma solo di chi fa gol. A volte gioca anche bene, ma spesso ti fa giocare male».

EFFETTO INZAGHI – Infine, Bonan spende parole importanti per il nuovo progetto tecnico-tattico nerazzurro: «L’Inter è una squadra splendida. Non sai mai come leggere una sua azione, perché i calciatori di Simone Inzaghi si muovono molto. Tutti i giocatori sono tecnici e sanno passarsi bene il pallone. In questo gioco corale, tutti danno l’impressione di divertirsi di più per varietà e fantasia che l’anno scorso non c’era. Perché c’era una figura come Romelu Lukaku che catalizzava tutto il gioco e Antonio Conte giustamente lo canalizzava su di lui».