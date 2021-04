Bombardini: «Inter, post-derby cambiato tutto. Conte ha capito una cosa»

Davide Bombardini, ex calciatore, vede l’Inter di Antonio Conte come la massima favorita per la vittoria dello scudetto. Ecco le sue parole, in una video-chiacchierata sul canale YouTube di Stefano Borghi.

PRINCIPALE FAVORITA – L’Inter si appresta a tornare in campo, domani contro il Bologna (ore 20.45). Una gara fondamentale per gli uomini di Antonio Conte, che devono riprendere la cavalcata verso la vittoria finale. Un esito sul quale Davide Bombardini, ex calciatore, non ha dubbi. Ecco le sue parole, in una chiacchierata sul canale YouTube del giornalista Stefano Borghi: «L’Inter lo può solo perdere, è artefice del suo destino. Dopo il derby vinto col Milan è cambiato tutto il campionato. Ho sempre prospettato un’Inter Campione d’Italia quest’anno. Anche perché non può sempre vincere la Juventus, è fisiologico che prima o poi possa arrivare seconda. Quest’anno penso che sia l’anno dell’Inter. Il gioco non è stato dei migliori, non c’è stato calcio champagne. Però Conte ha capito che giocando così portava a casa i risultati. Sicuramente riuscirà a vincere lo scudetto».