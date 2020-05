Bolzoni: “Conte all’Inter ha ricominciato da 0, ma a 100 subito. Juventus…”

Bolzoni, prodotto del settore giovanile dell’Inter, ora è in Serie C al Lecco. Il centrocampista, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ha parlato di come Conte si stia muovendo nel suo primo anno in nerazzurro, dovendo fronteggiare la Juventus. Di seguito le sue parole.

CONTRO IL PASSATO – Francesco Bolzoni analizza il lavoro del tecnico nerazzurro: «Quando Antonio Conte è andato all’Inter ho pensato subito che per la Juventus sarebbe stato un po’ complicato. Ha ricominciato da zero e quando ricomincia da capo arriva a cento già solo in ritiro. Ha fatto un bel girone d’andata, ma se hai una squadra e mezza e il tuo avversario, la Juventus, ne ha tre, nel girone di ritorno è normale che fai fatica».

