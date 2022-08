Bologna e Verona, un punto a testa: Arnautovic non basta. Orsolini flop

Termina 1-1 Bologna-Verona. Il gol di Arnautovic non basta a Mihajlovic per prendere i primi tre punti stagionali. Rosso diretto a Orsolini nella ripresa

UN PUNTO A TESTA − Primo punto a testa per Bologna e Verona in campionato, entrambe partite con un KO all’esordio rispettivamente contro Lazio e Napoli. Gara che si apre e si chiude tutta nel primo tempo. Apre le marcature il solito Marko Arnautovic che arriva per primo su un pallone dalla destra, tocco di prima intenzione e palla in rete. Il Verona riesce però a trovare il pareggio nel finale di primo tempo col secondo gol consecutivo di Henry che incorna bene un preciso cross di Lazovic. Protagonista in negativo Orsolini che prima si fa annullare il gol al 44′ per poi beccarsi un rosso diretto per un calcio in testa a Hongla al 73′.