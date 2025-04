Il Bologna va in finale di Coppa Italia! Altra vittoria sull’Empoli

Il Bologna vince contro l’Empoli allo stadio Renato Dall’Ara con il risultato di 2-1. La squadra di Vincenzo Italiano raggiunge così la finale di Coppa Italia.

FINALE! – Il Bologna vince contro l’Empoli con il risultato di 2-1 allo stadio Renato Dall’Ara ed a raggiungere la finale è proprio la squadra di Vincenzo Italiano. La gara d’andata al Castellani è finita 3-0 in favore dei rosso-blu, che avevano ormai quasi la certezza del passaggio del turno. L’allenatore ex Fiorentina ha approfittato per fare un po’ di turnover e ha mandato in campo diverse seconde linee, tra cui Giovanni Fabbian, Nikola Moro e Nicolo Cambiaghi. Succede tutto nel primo tempo oggi: al minuto 7 Fabbian, giocatore ancora in orbita Inter, ha segnato il gol del vantaggio chiudendo definitivamente la qualificazione. Al 33′ Victor Kovalenko ha pareggiato i conti. All’87’ Thijs Dallinga ha sfruttato al meglio l’assist di Lykogiannis e ha segnato il gol del 2-1. Il Bologna diventa la seconda finalista della Coppa Italia di questa stagione e anche la seconda partecipante ufficiale della prossima Supercoppa Italiana. L’Inter è quasi dentro, manca solo la matematica, mentre dall’altra parte del tabellone della Coppa Italia c’è il Milan. Decisivo il 3-0 netto di ieri a San Siro in favore dei rossoneri.

BOLOGNA-EMPOLI 2-1

Fabbian (B) al 7′, Kovalenko (E) al 33′, Dallinga (B) all’87’