Bologna-Udinese, problemi per Dijks nel riscaldamento. Le ultime

Tra poco in campo due partite di Serie A, Bologna-Udinese ed Empoli-Napoli. L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma ieri e ora attende i risultati delle altre. Intanto nel Bologna, prossimo avversario dell’Inter, c’è uno stop: Dijks.

INFORTUNIO – Doveva partire titolare ma invece si è fermato nel riscaldamento l’esterno del Bologna, Mitchell Dijks. Nel pre-partita di Bologna-Udinese infatti il terzino si è fermato toccandosi l’inguine della gamba sinistra e dunque è out per il match contro i friulani. Al suo posto lo scozzese Hickey. Ecco il report di Dazn. «Dijks ha lasciato il riscaldamento toccando l’inguine della gamba sinistra. Non partirà titolare». E’ da considerare a rischio per l’Inter a questo punto.