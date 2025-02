Il Bologna torna a vincere in casa, Como battuto e in 10

Il Bologna ritrova il successo in campionato superando il Como per 2-0 in una partita che, dopo l’espulsione di Fadera al 38’, è diventata in discesa per la squadra di Vincenzo Italiano.

IN CASA – Il Bologna torna a vincere in casa e lo fa aprendo le marcature con De Silvestri, al 25′ ha portato in vantaggio i felsinei, sfruttando un’azione ben orchestrata dalla squadra e insaccando il pallone in rete con una conclusione precisa. Il Como, già in difficoltà di fronte a un avversario più strutturato tecnicamente, ha visto la propria situazione complicarsi ulteriormente al 38’, quando Fadera si è fatto espellere per doppia ammonizione.

Fabbian ritrova il gol col Bologna, e sul mercato?

FINE DEI GIOCHI – Nella ripresa, il Bologna ha continuato a controllare la partita senza affanni, trovando il raddoppio al 66’ con Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista, tornato al gol dopo alcune settimane, ha confermato ancora una volta il suo valore. Con questa vittoria, i rossoblù consolidano le proprie ambizioni europee, in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti.