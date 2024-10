Bologna in superiorità numerica ma senza gol col Parma! Parità

Il Bologna pareggia per 0-0 contro il Parma e non riesce così a vincere nonostante la superiorità numerica. Risultato deludente al Renato Dall’Ara per Vincenzo Italiano.

MALE – 0-0 è il risultato finale del Renato Dall’Ara tra Bologna e Parma. Vincenzo Italiano e i suoi deludono davanti ai propri tifosi e non riescono a conquistare i tre punti in una partita che è andata sui binari giusti. Al minuto 53 Woyo Coulibaly è stato espulso con un cartellino rosso diretto e ha lasciato il Parma in dieci uomini. Gli emiliani di Fabio Pecchia hanno comunque resistito al forcing avversario strappando un punto fondamentale per la classifica. Il Bologna con questo punto rimane a 8 e non sfrutta gli stop delle squadre rivali, mentre il Parma arriva a 6 ed esce dalla zona retrocessione occupata ora da Genoa, Venezia e Monza.