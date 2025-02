Autogol di Biraghi, sorride il Bologna: 3-2 contro il Torino

L’anticipo del venerdì sera si è chiuso con la vittoria (3-2) tra Bologna e Torino. Una partita ricca di colpi di scena e un botta e risposta continuo con l’autogol di Biraghi al 90′.

PAREGGIO – Si chiude con il risultato di 2-2 la sfida del venerdì sera tra il Bologna e il Torino. Botta e risposto dal 1′ al 90′ minuto nella cornice del Dall’Ara. Dopo venti minuti arriva il vantaggio del Bologna con Ndoye che taglia la difesa granata in due e piazza la palla all’angolino in basso. Alla mezz’ora è il Torino a sfiorare il pareggio con Saul Coco che sfrutta una disattenzione della difesa rossoblu e fa tremare la porta del Bologna. Il pareggio del Torino arriva al 37′ con Nikola Vlasic che si trova al momento giusto pronto a piazzare in rete l’assist.

Bologna-Torino, botta e risposta al Dall’Ara

RIPRESA – Il secondo tempo si apre con il Bologna che prova il dominio sulla palla senza però riuscire a concretizzare l’ultimo passaggio. Al 65′ arriva il vantaggio del Torino che completa la rimonta con Eljif Elmas che tutto solo conclude centralmente e beffa Skorupski. Dopo 5′ minuti arriva il pareggio del Bologna con il solito Ndoye che chiude la serata con una doppietta personale. Nel finale le due squadre provano a fare il minimo indispensabile per non rischiare di subire la beffa negli ultimi secondi. Detto fatto: ultimi minuti di gara e Cristiano Biraghi regala al Bologna il vantaggio con un clamoroso autogol.