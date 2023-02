Bologna, sollievo per Posch! Altri due verso il rientro contro l’Inter – CdS

Il Bologna sfiderà l’Inter al Dall’Ara domenica alle 12:30. Sarà della partita Posch, uscito acciaccato dalla sfida contro la Sampdoria. Le ultime sui rossoblù nell’edizione odierna del Corriere dello Sport

RECUPERI – Il Bologna di Thiago Motta sfiderà l’Inter domenica alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport sarà della partita Stefan Posch: sospiro di sollievo per il difensore, uscito per infortunio nel match di domenica contro la Sampdoria. Il tecnico, secondo il quotidiano, dovrebbe recuperare anche due elementi importanti: Soumaouro e Sansone, reduci da un infortunio, nella giornata di ieri hanno continuato con il lavoro differenziato, aumentando però i carichi di lavoro. La speranza è quella di poterli convocare per la sfida contro la squadra di Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati