Il Bologna si rialza: Venezia battuto grazie a un super Ndoye!

Il Bologna supera il Venezia 3-0 nella sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A. A segno Dan Ndoye e Riccardo Orsolini.

IL SUCCESSO – Il Bologna ospita il Venezia dopo il ko casalingo in Champions League contro il Lille. I rossoblù spingono, badando al contempo a non scoprirsi in maniera eccessiva per evitare le ripartenze degli avversari. L’equilibrio iniziale viene alterato al 19′, quando Dan Ndoye supera l’avversario Ridgeciano Haps e viene steso in area di rigore. Dopo 2 minuti, a seguito di un consulto al Var, l’arbitro Luca Massimi decide di assegnare il rigore che viene trasformato dallo stesso calciatore svizzero. La prima frazione si conclude così sul punteggio di 1-0 per il team allenato da Vincenzo Italiano. Nel secondo tempo, i rossoblù chiudono l’incontro nel giro di tre minuti. Prima, al 69′, Riccardo Orsolini trasforma dal dischetto dopo un fallo di Jay Idzes ai danni di Thijs Dallinga. Poi, al 71′, il calciatore italiano trova in area il compagno Ndoye che tocca sottoporta chiudendo il match. Il Bologna si conferma ottavo in classifica, a un punto dal Milan.

BOLOGNA-VENEZIA 3-0, IL TABELLINO:

19′ Ndoye (B), 69′ Orsolini (B), 71′ Ndoye (B)