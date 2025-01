Bologna-Roma, pareggia Dovbyk al 96′! Stop prima dell’Inter

Il Bologna rimonta ma pareggia contro la Roma con il risultato di 2-2. I giallorossi recuperano all’ultimo respiro con un calcio di rigore.

RIMONTA – Il Bologna rimonta ma pareggia contro la Roma con il risultato di 2-1. Succede tutto nel secondo tempo in seguito ad una prima frazione senza occasioni o reti. Va in vantaggio la squadra di Claudio Ranieri, che apre le marcature con Alexis Saelemaekers. L’esterno rientra sul sinistro dalla fascia destra, calcia e sfrutta l’errore di Skorupski che si fa passare il pallone sotto le braccia. Dopo poco, nel giro di sette minuti, il Bologna ne fa due in fila. Prima pareggia Dallinga grazie ad un contropiede gestito perfettamente, poi porta in vantaggio i rossoblu Lewis Ferguson su calcio di rigore. La squadra di Vincenzo Italiano ha più volte l’occasione di raddoppiare, Riccardo Orsolini sbaglia conclusioni e scelte prima di tutto. La Roma rimane in vita ma fa poco fino alla fine dei 94 minuti. La mano di Lucumì aiuta, perché Abisso è costretto a dare calcio di rigore al minuto 96. Artem Dovbyk non fallisce dagli 11 metri. Il Bologna si ferma a pochi giorni dall’Inter, che attende la partita di mercoledì valevole per il recupero della giornata persa per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.