Bologna, che rischio contro il Como! Pareggio con rimonta

È da poco terminata Como-Bologna, anticipo della quarta giornata di Serie A. 2-2 il risultato finale della partita, con gli emiliani che nel recupero riescono a completare la rimonta dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa.

DOPPIO VANTAGGIO – Ben quattro gol nell’anticipo di Serie A tra Como e Bologna, che vede partire al meglio i padroni di casa. Dopo cinque minuti, infatti, Patrick Cutrone con l’aiuto di una sfortunata deviazione di Nicolò Casale trova la rete che sblocca il risultato, mandando in visibilio il pubblico di casa. I lariani sembrano avere in mano la partita con anche una grande prestazione del nuovo acquisto Nico Paz e nella ripresa arriva anche il raddoppio: ancora un ispirato Patrick Cutrone che trova un tiro a giro dove Skorupski non può arrivare, andando così a mettere a segno il 2-0. Il Como continua a spingere e va ancora vicino al gol con un’azione in solitaria di Gabriel Strefezza che va a un niente dal tris che chiuderebbe la partita.

RIMONTA – Ed è proprio dopo questo forcing del Como che la partita cambia completamente volto: prima con Pobega che colpisce il palo, poi con la rete che accorcia le distanze, quando Castro approfitta di un pallone vagante in area al 76′ per trovare il 2-1. A questo punto entrambi i tecnici mettono mano alla panchina, con i cambi che sono decisivi al 91′: da una parte in negativo Belotti che, lanciato a rete con Skorupski in uscita non riesce a sfruttare l’occasione e, sul ribaltamento di fronte, ci pensa Iling Jr. con un bellissimo tiro a girare a trovare la rete del 2-2. Si conclude così in pareggio la sfida, che vede le due squadre ancora a caccia della prima vittoria in questa Serie A.

COMO-BOLOGNA 2-2

aut. Casale al 5′, Cutrone al 53′, Castro al 76′, Iling Jr. al 90’+1