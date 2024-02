Il Bologna rimonta e vince: gol anche Fabbian! Il Sassuolo rischia

Il Bologna si aggiudica il derby emiliano e adesso il Sassuolo rischia di essere pesantemente inserito nella lotta per non retrocedere in Serie B. L’anticipo del Dall’Ara finisce 4-2 con doppia rimonta rossoblù, in gol anche l’ex Inter Fabbian.

IL RILANCIO – Dopo un gennaio non certo all’altezza della prima metà di stagione il Bologna si risolleva per la zona Europa. Lo fa battendo 4-2 il Sassuolo, al quale non basta andare due volte in vantaggio. La prima è un gentile omaggio della difesa di casa, che al 14’ con una disastrosa costruzione dal basso libera l’avversario Kristian Thorstvedt per la conclusione vincente. Dieci minuti più tardi pallone in area e sulla conclusione di Joshua Zirkzee c’è una deviazione decisiva di Mattia Viti, 1-1. Il Sassuolo torna avanti al 34’, stavolta il gol è splendido e lo realizza Cristian Volpato con un gran sinistro a giro. Sono gli ultimi venti minuti però quelli dove il Bologna ribalta la situazione e si prende i tre punti. Su cross di Victor Kristiansen al 73’ stacca altissimo di testa sul secondo palo Giovanni Fabbian, l’ex Inter firma il pareggio. All’83’ è una bella conclusione di Lewis Ferguson dal limite a non lasciare scampo ad Andrea Consigli, per il primo vantaggio del Bologna. Che chiude i conti all’86’, con una battuta di Alexis Saelemaekers deviata da Ruan Tressoldi.