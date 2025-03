Il Bologna rimonta il Cagliari: Orsolini decide tutto con una doppietta!

Il Bologna va sotto nel primo tempo ma riesce a rimonta il Cagliari grazie a una doppietta firmata da Orsolini nei secondi 45′. Ecco com’è andata la sfida della ventisettesima giornata di campionato.

PRIMO TEMPO – Il Bologna inizia con dominio e controllo la sfida casalinga della ventisettesima giornata contro il Cagliari. Nonostante ciò i padroni di casa non riescono a trovare i varchi giusti per trovare il gol del vantaggio e vengono addirittura messi sotto dai cagliaritani. Al 22′, infatti, arriva la rete di Piccoli, che costruisce, scambia con Augello e poi mette KO Skorupski. La squadra di Davide Nicola riesce a mantenere il vantaggio e va a riposo all’intervallo sullo 0-1.

Bologna-Cagliari 2-1

SECONDO TEMPO – La musica cambia nei secondi 45′ minuti. Al 47′, infatti, il Bologna conquista un calcio di rigore dopo un fallo di Felici ai danni di Cambiaghi. Dal dischetto parte Orsolini, che batte Caprile e riporta in parità la sua squadra. Al 56′ i padroni di casa completano definitivamente la rimonta sul Cagliari, sempre grazie ad Orsolini. L’attaccante italiano, in agguato sul secondo palo, coglie l’assist di Cambiaghi e sigla la doppietta per il 2-1. La sfida della ventisettesima giornata di campionato termina su questo risultato, che permette alla squadra di Vincenzo Italiano di avvicinarsi alla zona Champions League.