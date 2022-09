Bologna recuperato nel finale dalla Salernitana: non basta Arnautovic

Termina 1-1 Bologna-Salernitana. Felsinei recuperati nel finale dal gol di Dia dopo il vantaggio di Arnautovic. Mihajlovic ancora senza vittorie

DI MISURA − Partita non spettacolare in termini di occasioni quella tra Bologna e Salernitana ma sicuramente molto combattuta. Al 23′ Sansone si avvicina al gol del vantaggio rubando palla a Gyomber. Ma la sua conclusione a pochi passi dalla porta si spegne alto sopra la traversa. Pericoloso nella Salernitana il solito Bonazzoli e il tutto campista Coulibaly. Nel finale di primo tempo ancora Sansone a sfiorare la via del gol ma bravissimo Sepe a chiudergli la porta in faccia. Nella ripresa, parte meglio il Bologna che al 52′ va in vantaggio con Arnautovic su rigore. Nel finale pareggia la squadra di Nicola: Candreva calcia in porta, respinta così così di Skorupski e sotto porta Dia fa 1-1-