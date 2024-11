Bologna, quelli dell’Inter piacciono tanto: interessa un giovane! – CdS

Il Bologna, dopo il colpo Fabbian nella scorsa estate, continua a monitorare giovani dell’Inter. Piace tanto un giocatore, che oggi è in prestito.

BUONI RAPPORTI – Insomma tra Inter e Bologna il rapporto va a gonfie vele. Le due società lo scorso anno hanno chiuso per il prestito biennale di Giovanni Fabbian, il quale ha anche recentemente parlato direttamente dal ritiro della Nazionale Under 21. E a proposito del ragazzo, i due club nelle prossime settimane potrebbero farsi una chiacchierata per capire meglio il suo futuro. I nerazzurri mantengono infatti un controriscatto a circa 12 milioni di euro. Ma oltre a Fabbian, come raccontato dal Corriere dello Sport, Ausilio insieme a Di Vaio e Sartori stanno imbastendo pure una doppia operazione per due giovani molto promettenti. Ma le antenne del Bologna rimangono sempre fisse su altri talenti nerazzurri, tra questi Ebenezer Akinsanmiro.

Akinsanmiro piace al Bologna: è di proprietà dell’Inter

INTERESSE – Akinsanmiro attualmente gioca in prestito alla Sampdoria in Serie B, dopo aver fatto la trafila nella Primavera nerazzurra. In questa stagione, ha già messo a referto quindici presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, siglando pure un gol in cadetteria. Il ragazzo ha qualità e cresce bene. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il nigeriano classe 2004 piace a Sartori e Di Vaio. Ma ad oggi si tratta solamente di un interesse e nulla più.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti