Bologna, vittoria storica in Champions League! Ma ugualmente eliminati

In una serata storica per il Bologna, la squadra emiliana ha ottenuto una storica vittoria in Champions League superando il Borussia Dortmund 2-1 al Renato Dall’Ara. Questo però non basta a tenerli ancora all’interno della competizione.

VITTORIA, MA ELIMINATI – Il match è iniziato in salita per i rossoblù, con i tedeschi in vantaggio al 15° minuto grazie a un calcio di rigore trasformato da Serhou Guirassy. L’attaccante del Borussia Dortmund ha eseguito un “cucchiaio” che ha spiazzato il portiere Lukasz Skorupski, portando gli ospiti sull’1-0. Il Bologna ha subito un ulteriore colpo con l’infortunio di Riccardo Orsolini al 35′ minuto, costretto a lasciare il campo e sostituito da Samuel Iling-Junior. Nonostante queste difficoltà, la squadra di Vincenzo Italiano ha continuato a cercare il pareggio, mostrando determinazione e carattere. La svolta è arrivata nel secondo tempo, quando il Bologna ha ribaltato il risultato in soli due minuti. Al 71′, Jens Odgaard ha fornito un assist perfetto per Thijs Dallinga, che ha insaccato da distanza ravvicinata per l’1-1. Appena un minuto dopo, al 72′, Samuel Iling-Junior ha approfittato di una respinta del portiere Gregor Kobel su un tiro di Dallinga, segnando il gol del definitivo 2-1.

FUORI – Questa vittoria non solo rappresenta un traguardo storico per il Bologna, ma infligge anche un duro colpo al Borussia Dortmund, che incassa la quarta sconfitta consecutiva in tutte le competizioni nel 2025. La posizione dell’allenatore Nuri Sahin è ora in bilico, con la squadra scivolata al 13° posto con 12 punti, mettendo a rischio la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nonostante l’eliminazione dalla competizione, il Bologna può celebrare una vittoria storica, la prima nella moderna Champions League e la seconda nella storia del club a livello europeo, dopo il successo contro l’Anderlecht nel 1964.