Il Bologna perde con l’Atalanta e un difensore si fa male: Inter tra -7

L’Atalanta ritorna alla vittoria e lo fa con il Bologna per 2-0. Per i felsinei problemi anche per un difensore e a Pasqua arriva l’Inter.

SCONTRO DIRETTO ALLA DEA – Al Gewiss Stadium va in scena una delle partite più belle e interessanti della domenica di Serie A, ossia quella tra Atalanta e Bologna, scontro diretto in ottica Champions League. La Dea prova a reagire, dopo aver perso tre partite consecutive contro Inter, Fiorentina e Lazio. Il Bologna di Vincenzo Italiano è invece in serie positiva da sette partite tra campionato e Coppa Italia e nell’ultimo turno ha fatto 1-1 con il Napoli al Renato Dall’Ara. I primi minuti di primo tempo sono totalmente ad appannaggio della formazione di Gian Piero Gasperini. Pronti-via e dopo due minuti Mateo Retegui anticipa Lucumi sul traversone di Bellanova e sblocca immediatamente la partita. Il capocannoniere della Serie A aumenta il suo bottino di reti salendo a quota 23 gol. L’attaccante della Nazionale è in grande forma e al 20′, dopo aver vinto un contrasto con Lucumi, mette al centro per l’arrivo di Pasalic. È 2-0 Atalanta. L’unico squillo del primo tempo del Bologna arriva al 34′ con Ndoye, ma è super Carnesecchi a metterci una pezza. Nella ripresa, i felsinei ci provano di più, sfiorando in 10 minuti il gol prima con Dominguez e poi con Miranda. Ma Carnesecchi rimane attento. Verso il 76′, il Bologna perde anche Casale per un problema alla spalla. Il match termina dopo 6′ di recupero. Nel prossimo turno, l’Inter sarà ospite al Dall’Ara.

ATALANTA-BOLOGNA 2-0

2′ Retegui, 20′ Pasalic